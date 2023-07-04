انت الان تتابع خبر وفاة أسترالية بسبب تحد على تيك توك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توفيت الأسترالية "إزرا هاينز"، البالغة من العمر 13 عامًا، بعد إصابتها بسكتة قلبية عقب مشاركتها في تحدي على موقع "تيك توك"، والذي يتضمن استنشاق مواد كيميائية، تمنح الأشخاص "نشوة" قصيرة المدى.

وقال بول هاينز والد الفتاة، إن الحادث وقع الشهر الماضي، حيث تلقى مكالمة من أصدقاء ابنته بعد أن فقدت الوعي عند محاولتها استنشاق مادة كيميائية.



وأضاف هاينز أن ابنته تعرضت لسكتة قلبية وأمضت أسبوعا ونصف في المستشفى، ومن ثم تضرر دماغها بشكل كبير، الأمر الذي جعل العائلة تقرر إيقاف عمل الجهاز.

ودعت عائلة هاينز السلطات لاتخاذ إجراءات تحول دون وقوع وفيات قد تنجم عن مثل هذه التحديات على مواقع التواصل.

وينطوي تحدي الـ chroming، على استنشاق الدهانات المعدنية والمذيبات والبنزين أو المواد الكيميائية الأخرى التي تعمل على إبطاء الرسائل بين الجسم والدماغ، ما يخلق إحساسا "بالنشوة" قصيرة المدى.

واستجابت هيئة التعليم في ولاية فيكتوريا الأسترالية لنداء عائلة هاينز، حيث قررت تكثيف جهودها من أجل تعريف الطلاب بأضرار استنشاق المركبات الخطيرة وآثارها المميتة.