انت الان تتابع خبر "تلقيت عدة عروض".. ضرغام إسماعيل يكشف عن وجهته المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتقل إسماعيل إلى صفوف الطلبة في صيف 2022 وسينتهي عقده مع الفريق في شهر يوليو/ تموز الجاري وسيكون بإمكانه الانتقال إلى أي ناد دون مقابل.

وقال إسماعيل، إن "الإصابات التي لحقت بي في الفترة الماضية على الرغم من كثرتها إلا إنها الحمد لله كانت عبارة عن كدمات وليست إصابات قوية، حيث سأعود للتدريبات الجماعية مع الطلبة في الأيام القليلة المقبلة".



وأضاف: "التدريبات البدنية للكادر التدريبي للمنتخب العراقي مفيدة كونها تقام بإشراف مدربين على مستوى عالٍ ويتابعون تغذية وتمرينات اللاعبين بشكل دقيق، هذا الأمر يحفز جميع اللاعبين على الالتزام".

وتابع ذو الـ 29 عامًا: "كل لاعب يطمح للعب في أوروبا وبدوري أطمح لإعادة تجربتي التي خضتها مع ريزا سبور التركي"، مبينًا بالقول: "تلقيت عدة عروض من الدوري الإماراتي والسعودي والإيراني، لكن الأخير هو الأقرب كوني أضع آخر اللمسات على عملية الانتقال"، بحسب winwin

يذكر أن ضرغام إسماعيل مثل 5 أندية في مسيرته الكروية وهي كل من: الشرطة وريزا سبور التركي والزوراء والقوة الجوية والطلبة.

