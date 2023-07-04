انت الان تتابع خبر ضبط 77 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط (77) شاحنة محملة (باودر مشروبات روحية /دهن سيارات/ حلويات مختلفة/اطفائيات/ مصنعات هيكلة/حديد/اسمنت أبيض لاصق /أدوية بشرية/ مستلزمات طبية/ أنظمة ري متكاملة/ فلين ديكورات/ عطور مولدات كهربائية/ أجهزة تدفئة مركزية/ تبريد مركزية/ صابون وحفاظات/ حجر لامستون/ مستلزمات منزلية خشبية/ مسحوق غسيل/ غرف نوم خشبية/ عازل حراري/ شامبو / لاصق سيراميك/ جبس البطاطا غير جاهز/ الواح مزخرفة من الجص/ عصير فريش/ حجر مرمر/ سماد) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".



واشارت الهيئة ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".

