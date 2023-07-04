انت الان تتابع خبر ضبط 77 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط (77) شاحنة محملة (باودر مشروبات روحية /دهن سيارات/ حلويات مختلفة/اطفائيات/ مصنعات هيكلة/حديد/اسمنت أبيض لاصق /أدوية بشرية/ مستلزمات طبية/ أنظمة ري متكاملة/ فلين ديكورات/ عطور مولدات كهربائية/ أجهزة تدفئة مركزية/ تبريد مركزية/ صابون وحفاظات/ حجر لامستون/ مستلزمات منزلية خشبية/ مسحوق غسيل/ غرف نوم خشبية/ عازل حراري/ شامبو / لاصق سيراميك/ جبس البطاطا غير جاهز/ الواح مزخرفة من الجص/ عصير فريش/ حجر مرمر/ سماد) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".
واشارت الهيئة ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".
واشارت الهيئة ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".