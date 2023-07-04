انت الان تتابع خبر الأردن وتركيا تدينان العملية الإسرائيلية في جنين ويطالبان المجتمع الدولي بالتدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطالب وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة المجتمع الدولي "للتحرك بشكل سريع وفاعل لوقف "العملية العسكرية"، مؤكدين أن ذلك "لن يؤدي إلا للمزيد من العنف والتوتر الذي سينعكس على المنطقة برمتها".وقال الصفدي، إن "نهاية الاحتلال ووقف الخطوات التي تكرسه خطوتان تمثلان السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة".

وأوضح أن "القضية الفلسطينية تقدمت المحادثات التي أجراها مع نظيره التركي في ضوء العملية الإسرائيلية في جنين".

وكان الصفدي قد زار تركيا بعد زيارة قام بها إلى العاصمة السورية دمشق يوم أمس الاثنين، التقى خلالها الرئيس السوري ومسؤولين سوريين.