انت الان تتابع خبر مقتل واصابة 11 شخصا في اطلاق نار بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السلطات انه "وقع إطلاق النار في فورت وورث ليلة الاثنين في حي كومو في جنوب غرب المدينة".

وذكرت قناة WFAA، نقلا عن الشرطة، أن "إطلاق النار وقع بعد ساعات فقط من نهاية مهرجان ComoFest السنوي في الحي".



وقال التقرير إنه "لم يتم القبض على أي شخص حتى صباح الثلاثاء. كما لم يتضح عدد الأشخاص الذين شاركوا في إطلاق النار".