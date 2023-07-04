الاحتلال الإسرائيلي يُعلن عن آخر التطورات داخل مخيم جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات الوضع في جنين وعن تطورات عمليات المداهمة التي شنتها قواته داخل المخيم خلال الليل بزعم تحديد ما أسماه مواقع مختبرات لصنع المتفجرات والبحث عن المسلحين.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي :"تم اعتقال أكثر من 110 فلسطينيين.. تبقت أمامنا 10 اهداف لمهاجمتها داخل مخيم جنين"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

كما "تم العثور على خمسة مختبرات متفجرات تحتوي على مئات المتفجرات والمواد المتفجرة ووسائل إنتاج المتفجرات، إضافة إلى أنه تم العثور على فتحتين تحت الأرض داخل مسجد مرتبط بمنظمة إرهابية تحتويان على العديد من الأسلحة".

ولفت الجيش في بيانه إلى أنه "نفذ حوالي 20 هجوما نصفها تقريبا على مناطق مفتوحة من أجل السماح بحركة القوات، أما باقي العمليات فقد نفذت لإبعاد التهديد".

وأضاف أنه "تم تحديد عدد كبير من المعدات العسكرية التي تم التعرف عليها مع المنظمات الإرهابية، أجهزة اتصال لاسلكية، وسترات، ومتفجرات، وزجاجات مولوتوف".

ضربة للخلايا المسلحة

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "العملية وجهت ضربة للخلايا المسلحة" منوها بأن "العملية تأتي بإنجازات مبهرة" حسب تعبيره.

ونقلت إذاعة الجيش نقلا عن غالانت قوله في ختام اجتماع تقييم أمني إنه للجيش الإسرائيلي الحرية الكاملة واستخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهداف العملية وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وذكرت وسائل إعلامية أن العملية ستنتهي الليلة وفقا لتقديرات أمنية إسرائيلية .

تجدد القصف في جنين

تجدد القصف الإسرائيلي على أحد أحياء المخيم، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي من عدة محاور أحياء جديدة في مدينة جنين وليس فقط المخيم.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين، إلى 10 قتلى، بعد العثور على جثمان في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.

وقد أجبرت قوات الجيش الإسرائيلي معظم سكان مخيم جنين على مغادرة منازلهم والخروج منه ضمن مخطط المؤسسة العسكرية "للقضاء على المقاومين الذين يتحصنون داخله". وحسب التقارير الواردة من هناك فإن المخيم أصبح شبه خال من السكان وتم ترحيل أهله إلى أماكن خارج المخيم.

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