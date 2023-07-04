أمريكا.. وفاة وإصابة 11 شخصًا في إطلاق نار بولاية تكساس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في ولاية تكساس بأمريكا، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية في إطلاق نار عقب مهرجان محلي في مدينة فورت وورث، حسب ما أفادت شبكة سي.إن.إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وقال النقيب شون موراي من قسم شرطة فورت وورث خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “سقط العديد من الضحايا الذين تم إطلاق النار عليهم”.

وأضاف: “تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى هاريس ساوث ويست، وتم نقل خمسة ضحايا آخرين إلى مستشفى جون بيتر سميث”.

قالت الشرطة بأمريكا إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بعصابة أو نزاع منزلي أو أي شيء آخر.

إطلاق نار جماعي في فيلادلفيا

وفي وقت سابق، لقى أربعة أشخاص حتفهم وأُصيب أربعة آخرين في حادث إطلاق نار وقع ليل الإثنين في فيلادلفيا بأمريكا، فيما نقلت وسائل الإعلام عن الشرطة أنه تم احتجاز مشتبه به.

وأكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا لرويترز عبر البريد الإلكتروني سقوط "عدة ضحايا في إطلاق رصاص"، لكنه قال إنه ليست هناك تفاصيل أخرى حتى الآن.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية بأمريكا إن من بين المصابين طفلين، موضحة أن المسلح كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

وأفادت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر بأن ضباط الشرطة قالوا إنهم ألقوا القبض على مشتبه به يرتدي سترة واقية من الرصاص وصادروا بندقية ومسدسا من زقاق قريب.

وذكرت كل من إنكوايرر وتليفزيون فيلادلفيا دبليو بي في آي، التابع لإيه بي سي نيوز، أن اثنين من الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم كانا من الأحداث، لكن لم يتضح ما إذا كانا من بين القتلى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ياسمين ريلي إن 6 ضحايا نقلوا إلى مركز بن بريسبتريان الطبي وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الأطفال في فيلادلفيا.

ولم تقدم شرطة فيلادلفيا تفاصيل حول ظروف أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

ووقع ما لا يقل عن 339 حادث إطلاق نار جماعي في أمريكا حتى الآن هذا العام، وفقا لمنظمة "أرشيف العنف المسلح".

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط مرتين في اليوم، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

والولايات المتحدة ليس لديها تعريف واحد لـ "إطلاق النار الجماعي"، فإن أرشيف قاعدة البيانات يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه "حادث أصيب أو قتل فيه أكثر من أربعة أشخاص"، وتشمل البيانات إطلاق النار الذي يحدث في المنازل والأماكن العامة.

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