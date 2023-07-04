شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الصحة بـ"النواب" يتفقد مستشفى السويس العام والحميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، مستشفى السويس العام، برفقة الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ.

وكان في استقبال الوفد مدير مستشفي السويس العام الدكتور أحمد نوح، الذى اصطحب الوفد البرلماني في جولة تفقدية داخل أروقة المستشفى التي تحتوي على 6 مبان أساسية تشمل كافة الأقسام.

وتفقد الوفد البرلماني أقسام قسطرة القلب والرعاية وقسم الحروق وقسم الكلى ومبنى الأشعة بمستشفى السويس العام، وبنك الدم، وأقسام الرمد، والطوارىء، كما تفقد أحوال المواطنين المترددين على مستشفى السويس العام في الأقسام المختلفة للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك بنك الدم وغرف العلاج ووحدة الفشل الكلوي.

وتحدث أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مع هيئة التمريض والأطباء لمعرفة المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها، كما تفقد الوفد البرلماني مستشفى حميات السويس ومشروع استحداث مراكز الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي حميات السويس، واصطحب الوفد الدكتورة داليا عامر، مدير مستشفي الحميات، وقامت بشرح تفصيلي للوفد لما تحتويه مباني مستشفى الحميات، وكذلك بعض الأقسام التي لم تعمل حتى الآن، والمدة المقترحة للانتهاء من أعمال الأقسام المختلفة داخل حميات السويس.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الشئون الصحية وكيل اللجنة النائب محمد الوحش، والنائبة سهير عبد الحميد، والنائبة إيناس عبد الحليم، والنائبة أمنية رجب، والنائب محمود أبو الخير، والنائبة ميرفت عبد العظيم، والنائب محمود العزب، والنائب أحمد دندش، والنائب محمود مشعل، والنائبة سمر سالم .