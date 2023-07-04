الرئيس الأمريكي وأوكرانيا يرحبان بتمديد ولاية ستولتنبرج كأمين عام لحلف الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد ولاية ينس ستولتنبرج كأمين عام لحلف شمال الأطلسي لمدة سنة.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- إنه بفضل قيادة ستولتنبرج الثابتة وخبرته وحكمه، نجح الأمين العام في اجتياز أكبر تحديات الأمن الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية لتحالفنا، وأضاف " اليوم، أصبح تحالفنا أقوى وأكثر اتحادًا وهادفا مما كان عليه في أي وقت مضى ".

بايدن وحلف الناتو

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه لمواصلة العمل مع الأمين العام لحلف الناتو لتعزيز حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل في قمة الحلف المرتقبة المقرر انطلاقها في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، وقبل قمة الحلف السنوية الخامسة والسبعين في واشنطن العاصمة عام 2024 المقبل.

من جهته أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن تطلعه للعمل مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج الذي تم تمديد ولايته لسنة إضافية اليوم الثلاثاء.

وقال كوليبا - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية - "أخبار رائعة بشأن تمديد ولاية ينس ستولتنبرج كأمين عام للناتو .. فالأوقات الصعبة تتطلب قيادة قوية.. وقد أظهر ينس ستولتنبرج ذلك."

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني - في تدوينة عبر حسابه على موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - "أتطلع إلى تعزيز تعاوننا."

تجدر الإشارة إلى أن ستولتنبرج رئيس الوزراء النرويجي السابق والمبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة لتغير المناخ قد تولى منصب أمين عام حلف الناتو في أكتوبر عام 2014 لولايتين كاملتين ثم تم التمديد له لسنة في 2022 ، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية ستولتنبرج العام الماضي إلا أنه ظل مستمرا في منصبه في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية.