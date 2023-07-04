شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تؤكد أهمية استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية العمل على أن تكون مصر مركزاً عالمياً للإبداع التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي وأن تكون مركز إقليمي لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك في تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، فى ضوء استعرضها لموازنات ووثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الجديد 2023/2024.

وشددت اللجنة البرلمانية، علي أهمية استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل فى هذا المجال.

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.