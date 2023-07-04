شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى: الوصول لنظام انتخابى أمثل من خلال ورشة عمل مصغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى: "ناقشنا على مدار 3 جلسات الممجالس المحلية وكيفية إجراء الانتخابات المحلية والنظام الانتخابى والذى يصلح لتطبيق المادة 180 من الدستور، وكانت هناك آراء عديدة مختلفة فى النظام الانتخابى".

وأضاف سمير عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن كل أصحاب وجهة نظر لهم رؤيتهم والأسباب التى يبنون عليها هذه الرؤية، ومن خلال ورشة العمل سيتم التوصل للنظام الانتخابى والذى سيكون هناك توافق عليه.

وأوضح سمير عبد الوهاب أن الجلسة يحضرها عدد كبير من الخبراء والسياسيين والأحزاب، أما من يحضر فى ورشة العمل فيكون العدد محدود ويمثل الآراء المختلفة ومدة الحديث أطول وتبادل الأراء والكل يحاول إقناع الآخرين وفى ذلك يكون هناك إمكانية للوصول للنظام الانتخابى الأفضل.

وأكد مقرر لجنة المحليات أنه من خلال ورشة العمل المصغرة لابد من الوصول لنظام إنتخابى أمثل يرتضيه الجميع فى النهاية.