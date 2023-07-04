شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: الإرادة الشعبية المصرية كانت صاحبة القول الفصل فى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر هى من أسست الاتحاد الإفريقي، وكان هناك صدمة من تجميد عضويتها في الاتحاد، وذلك بعد اندلاع ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "من يحبون مصر في تلك الفترة كانوا يخافون عليها، وكانوا يرون أنها تعبر بحالة تحدث لأول مرة، فكان الموقف عصيب، وهناك تكمن دلالات عظمة صورة 30 يونيو 2013".

وتابع: "الشعب المصري كان مدرك تماما أن دولته تضيع وتُسرق منه ويتم تحوليها عن مسارها الطبيعي وتحويلها إلى اتجاه آخر، وحينها بمنتهى البساطة وجدنا عشرات الملايين في الشوارع تنادي بالتغيير، الإرادة الشعبية المصرية كانت صاحبة القول الفصل في هذا المشهد".

وذكر: "كان هناك مساومة على السيادة، وهو ما جعل القوات المسلحة موجودة في الصدارة دون أن تخشى شيئا، الجيش لم يحمي الثورة فقط، وإنما كان يحمي الأرض، وكان لديه إدراك، كما أدار 2011 بحكمة، كان يدير 30 يونيو وهو مدرك أنه في هذه اللحظة العصيبة والمناخ المعقد، لابد أن يعبر بالدولة المصرية لبر الأمان ويعطي لثورة 30 يونيو شرعيتها".