انت الان تتابع خبر موسكو توجه اتهاماً لواشنطن والناتو بشأن الهجوم الأخير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الوزارة في بيانها: " نظام كييف لم يكن قادرا على تنفيذ هجمة مماثلة على موسكو لولا تلقيه المساعدة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو، الذين لا يتوقفون عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك المسيرات وتدريب القوات الأوكرانية على تشغيل هذه المسيرات وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ جرائمهم.وأضاف البيان: "تزويد الولايات المتحدة وحلف الناتو لأوكرانيا بصور الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية لسطح الأرض، يجعلهم شركاء متواطئين في إعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية التي خططت لها ونفذتها كييف بفضل التمويل الغربي والأسلحة الغربية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما إرهابيا لـ 5 مسيرات أوكرانية في مقاطعة موسكو الجديدة وضواحي موسكو.

وفي وقت لاحق قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إنه بهدف ضمان أمن الطائرات تم توجيه الرحلات الجوية من مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى وذلك إثر هجوم بمسيرات تم التصدي له بضواحي العاصمة.