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باسم جديد.. تحديد رسمي لموعد انطلاق الدوري الاسباني

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بغداد - ياسين صفوان - وسيكون الاسم الجديد للدوري الإسباني بداية من الموسم الجديد (LaLiga EA Sports).

وسينطلق الموسم يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، بمباراة بين فريقي ألميريا ورايو فاليكانو، على ملعب "باور هورس"، وستبدأ في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت إسبانيا.


وسيخوض أولى مبارياته ضد نادي أتلتيك بيلباو، يوم السبت 12 أغسطس، في ملعب "سان ماميس"، في تمام الساعة (21:30) بتوقيت إسبانيا.

بينما سيستهل فريق حملة الدفاع عن لقب الدوري، يوم الأحد 13 أغسطس 2023، ضد فريق خيتافي في تمام الساعة التاسعة النصف مساء أيضا، بتوقيت إسبانيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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