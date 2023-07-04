انت الان تتابع خبر رشيد والحلبوسي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية ورد لـ الخليج 365، ان " رشيد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العراقية والإقليمية، والتأكيد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية خاصة بعد إقرار قانون الموازنة العامة".

كما تدارس الاجتماع، بحسب البيان "آليات التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في تقديم وإقرار التشريعات التي لها مساس في حياة المواطنين، كذلك الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر وضمان نزاهتها وشفافيتها".