شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف تغطية خدمات الغاز لـ 926 قرية ضمن "حياة كريمة" وفقا لخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة خلال خطة التنمية للعام المالي 2023/2024، بشأن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" تغطية خدمات الغاز الطبيعي لـ 926 قرية.

ووفقا لخطة الدولة التي تم استعرضها أمام مجلس النواب، بشأن مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 2024/23 ، يبلغ حجم الاستثمارات خلال الخطة 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات منها إنشاء ، 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحي، 1441 محطة رفع صرف صحي، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولي والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبري ري، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ومن المستهدف توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسي، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.

وتستهدف أيضا إنشاء 332 مجمع حكومي، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصل، صيانة 1303 مدرسة، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعي لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوق، 97 موقف، 231 نقطة شرطة.