رداً على إجتياج جنين.. «دهس وإطلاق نار وطعن» في قلب تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، بوقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عددا من الإصابات.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، في بيان على صفحتها الرسمية على تويتر: "في حدود الساعة 1:08، تم تلقي اتصال يفيد بسقوط عدد من الجرحى في حادث".

وأشارت إلى أن الحادث وقع في شارع بينشاس روزين في تل أبيب.

وفي تغريدة لاحقة، ذكرت: "يقدم المسعفون العلاج الطبي وينقلون المصابين إلى المستشفى. من بين الجرحى، امرأة تبلغ من العمر 46 عاما في حالة خطيرة، وإصابتان متوسطتان وإصابتان خفيفتان".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد المنفذ". وقال متحدث باسمها إن حادث الدهس بالسيارة "هجوم إرهابي"، مشيرا إلى أن المهاجم ربما قام بعمليات طعن.

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس شرطة تل أبيب قوله إن المشتبه به في حادث الدهس "فلسطيني من الضفة الغربية".

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ العملية "عبد الوهاب خ." يبلغ من العمر 23 عاما وهو من سكان السموع في منطقة الخليل.

وأبرزت أنه "دخل إسرائيل بتصريح لحاجات طبية".