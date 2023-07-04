فيديو «نزل من السيارة وطعن الآخرين بأداة حادة» .. عملية «دهس وطعن» في تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت مراسلة روسيا اليوم بإصابة 5 أشخاص على الأقل، بعضهم في حالة خطيرة، بعملية دهس شمال تل أبيب اليوم الثلاثاء، وبأن المنفذ قد قتل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "اصطدم مشتبه به كان يقود سيارة متجهة من الجنوب إلى الشمال بمشاة كانوا يقفون في المركز التجاري بشارع بنحاس روزين، ونزل من السيارة وطعن الآخرين بأداة حادة. تم تحييد الخطر".

وأضاف البيان أنه نتيجة عملية "دهس وطعن"، أصيب في الحادث عدة أشخاص، 3 في حالة خطيرة، 2 في حالة متوسطة و2 في حالة خفيفة تم نقلهم إلى مستشفيات بيلينسون وإيخيلوف.

من جهتها ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن هناك 6-7 إصابات في مكان الحادث في تل أبيب، 3 منهم فاقدون للوعي، وسط سماع أصوات إطلاق نار في مكان الحادث.

بدوره أعلن حازم قاسم الناطق باسم "حركة حماس"، أن "العملية البطولية في تل أبيب، هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين".

وأكد في تصريحات، أن "هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين.. نشد على أيدي أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين".