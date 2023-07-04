«لن يكون هناك ملجأ آمن» .. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي : تم استهداف الفلسطينين وتدمير البنى التحتية

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس هيئة الأركان للاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، إن جنين تحولت إلى ملاذ للمخربين ولكن لن يكون هناك ملجأ آمن لهم.

وأوضح هاليفي في تصريحات له اليوم الثلاثاء، في مقر هيئة الأركان، أن جنين تحولت إلى مدينة ملاذ بالنسبة للمخربين، ولا سيما مخيم اللاجئين، وسنضع حدا لذلك من خلال هذه العملية.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي على أنه تم استهداف الفلسطينين واعتقال للعديد منهم وتدمير البنى التحتية للوسائل القتالية لهم التي تستهدف كلا من مواطني إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي على حد سواء.

وأضاف: "سنعرف كيف ندخل إلى كل مكان نريد الدخول إليه، كلما اقتضت الضرورة ذلك وفي التوقيت الذي سنختاره. ولن يكون هناك ملجأ آمن للمخربين، والذي هرب اليوم سنقوم بإلقاء القبض عليه في يوم الغد".

وتابع: "لقد التقيت أمس واليوم بالقوات المتواجدة في الميدان، من الشباب والبالغين، سواء من القوات النظامية أو جنود الاحتياط، الذين يأتون وهم متحمسون ويسعون لتنفيذ المهمة بمنتهى المهنية وعلى نحو رائع جدا".

وفي وقت سابق من اليوم، زار هاليفي قاعدة تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في وسط البلاد برفقة كبار قادة شعبة الاستخبارات العسكرية.