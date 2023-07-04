«صدمة بتوقيع ضابط مخابرات أمريكي».. هذه الأسلحة الروسية تفوق قدرة واشنطن والناتو

الشارقة - اميمة ياسر - قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن قوة المدفعية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لدى روسيا ستغير قواعد اللعبة في حال حدوث صراع مباشر مع الغرب.

ووجه ريتر رسالة إلى الجنرالات الغربيين الذين ينتقدون روسيا، قائلا: "فكروا فيما فعلته الولايات المتحدة وحلف الناتو وما لم تفعله على مدار الـ 20 عاما الماضية".

وأضاف: "لا يمكن أن تدوم المساعدات الغربية لـ أوكرانيا وقتا طويلا، هو أمر يفوق خيالهما"، لافتا إلى أن استخدام الذخائر الموجهة بدقة لن يساعد الحلف، وسيتم تدمير أنظمة التسليم بسرعة بالنيران الجوابية لأن تفوق المدفعية الروسية يغير قواعد اللعبة.

وأشار ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد إلى أن التفوق الغربي في الطيران سيقابله شبكة دفاع جوي روسية واسعة النطاق، مؤكدا على أن الولايات المتحدة وحلف الناتو ليسا على استعداد لمواجهة خصم هائل مثل روسيا.

وأضاف ريتر أن واشنطن اعتادت على الحرب التي تقوم على الهيمنة الكاملة لأنظمتها العسكرية، لافتا إلى أن هذا الأمر نجح في أفغانستان والعراق ولكن لن ينجح أبدا مع روسيا.