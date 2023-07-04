انت الان تتابع خبر حديث حكومي جديد يخص الموازنة والإيفادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء، إنه "لا عذر أمام الوزراء بعد إقرار الموازنة، ويجب تقليل الايفادات لمتابعة العمل".

وأضاف "صححنا الكثير من المسارات الخاطئة وسنراجع مواد الموازنة التي جرى تعديلها".



ولفت السوداني الى أنه "على الوزراء الاستماع للمواطنين وللاصوات الوطنية والوقوف بوجه المبتزين"، مشدداً بالقول "على الملاكات القيادية في الوزارات التواجد المستمر والعمل على مدار اليوم.

وصوت مجلس النواب، في (12 حزيران 2023)، على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025).