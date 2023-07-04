انت الان تتابع خبر يوم الجمعة.. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي الجلسة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، بعد بطلب من الإمارات.

وقرر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماعه غير العادي الذي عقد اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين، مخاطبة أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية



وتعد العملية العسكرية واسعة النطاق التي انطلقت أمس الاثنين واستهدفت مخيم جنين، واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ ما يقرب من عقدين.