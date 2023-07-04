انت الان تتابع خبر الجلبي: ثقافة عدم المشاركة بالانتخابات تخدم جمهور الاحزاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجلبي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "مجالس المحافظات دستورية ولا يمكن الغائها، مبينا ان "قانون الانتخابات لا يعنيني بقدر حجم المشاركة في الانتخابات وكلما زادت نسبة المشاركة ظهر الكثير من الممثلين عن المواطنين واعتقد ان خوض الانتخابات والمشاركة سيعزز من حجم التغيير المنشود ولا تتركوا جمهور الاحزاب لوحده في الساحة الانتخابية".وأضاف: "ثقافة عدم المشاركة في الانتخابات تخدم جمهور الأحزاب السياسية الكبيرة وتسهم في توزيع المناصب بين الأحزاب بسبب اليأس من العملية السياسية ونجاحها".

وأشار الجلبي الى ان "الصراع في نينوى سيكون من أحزاب من خارج الموصل تسيطر على الموازنة الانفجارية التي دفعت الى تكالب الأحزاب عليها من خلال استحواذ لجان اقتصادية على المحافظة"، موضحا ان "الجهات سياسية اصبح الفساد القاسم المشترك بينها للهدوء واستقرار الامن في الموصل".

ولفت الى ان "هناك تقاسم لتخصيصات المحافظة بين الأحزاب الأحزاب السنية والكردية والشيعية والمحافظ اعترف بوجود نسبة بين الأحزاب وتقدر بـ20 % وذلك ما سبب عدم الاختلاف بينهم واصبحوا بذلك بديلا عن داعش وما كان يستحصله من اهل الموصل بما يسمى الجزية والاتاوة التي تؤخذ من حق المواطنين".

وبين الجلبي ان "عملية الانسداد السياسي اثبتت عدم قدرة التيار الصدري على تشكيل الحكومة بسبب الثلث المعطل وهذا اعتقد سيعاد في انتخابات مجالس المحافظات اذا ما قرر التيار المشاركة فيها"، موضحا ان "انسحاب التيار جاء نتيجة ضغوط سياسية وضغوط من المرجعية وحتى ضغوط خارجية ودولية، واعتقد ان ما حصل عزل وليس اعتزال للتيار الصدري".