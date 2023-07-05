شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بنقابة الإعلاميين: "صوت العرب" تعكس قوة الإعلام المصري محليا وعربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن إذاعة "صوت العرب" استطاعت طوال السنوات الماضية مواكبة التحولات الكبرى التى عرفها العالم العربى، واستطاعت تلبية احتياجات الجمهور لخدمة إخبارية متفردة ومتميزة معتمدة فى ذلك على أحدث التقنيات، وكانت دوماً سباقة فى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التى تشهدها صناعة الإعلام لتكون علامة كبرى تتمتع بثقة المشاهد المصرى والعربي.

وأضاف عدلى، فى تصريحات له بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين عاماً على انطلاق إذاعة صوت العرب، أن الإذاعة تجسيد للتاريخ الإعلامى المصرى، وتعكس قوته سواء داخلياً أو خارجياً، نظرا للدور الكبير الذى لعبته فى التصدى للمستعمرين، بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة والفعالة فى ثورات التحرر الوطنى العربى والأفريقى بنجاح منقطع النظير وارتبطت بأسماء لامعة كبيرة عبر تاريخها وحتى الآن.

وشدد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن إذاعة صوت العرب لا تزال تؤدى دوراً قومياً وعربياً حتى الآن، حيث إنها تتبنى القضايا التى تهم المواطن من المحيط للخليج، وستظل سلاح مصر وذراعها الإعلامى الذى وجهته نحو أعدائها وأعداء الأمة العربية، لافتًا إلى أن الإذاعة تمكنت من توحيد الشعوب العربية ووحدت حولها العرب وكانت تمثل صوتهم الحر ومنبر قومى عربى.