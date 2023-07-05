إجراء عاجل ضد هولندي مزق المصحف أمام البرلمان

الشارقة - اميمة ياسر - أحيل هولندي إلى المحاكمة بتهمة توجيه إهانات لمجموعة أشخاص بعدما مزق نسخة من المصحف الشريف أمام البرلمان، وشبه القرآن الكريم بكتاب هتلر "كفاحي".

وحسب وكالة “فرانس برس”، نفذ إدفينا فاخنزفلد (54 عاما) رئيس الفرع الهولندي لمجموعة "بيجيدا" الألمانية المناهضة للإسلام، فعلته في لاهاي خلال يناير الماضي، وفق وسائل إعلام هولندية.

وكان المدعون العامون أعلنوا في أبريل عن بدء تحقيقات جنائية بحق مواطن هولندي مقيم في ألمانيا، على خلفية الواقعة التي أثارت غضبًا في العالم الإسلامي.

وقال المدعون العامون في تغريدة، الثلاثاء، إن "هيئة الادعاء العام قررت استدعاء المتهم"، مضيفين أنه "من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في العاشر من أغسطس".

ولفت المدعون إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا، التي تتسامح قوانينها مع انتقاد الأديان، لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد "إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تخضع لعقوبة بموجب القانون الجزائي الهولندي الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنا بسبب دينهم أو معتقدهم تعد جريمة".

وتنص العقوبة على السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 9000 يورو.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن فاخنزفلد مزق المصحف ثم داس على صفحات منه، وهو يزعم بالقول "القرآن كتاب فاشي.. إنه شيء مثل ماين كامب (كفاحي).. وأتباعه يعتنقون نفس عقيدة هتلر".

واستدعت تركيا السفير الهولندي عقب الواقعة، التي تسببت أيضا بتهديد ضد القنصلية الهولندية في إسطنبول.

وشارك مئات الأشخاص فيما بعد بمسيرة سلمية في لاهاي رفضًا للكراهية بحق المسلمين.