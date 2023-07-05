شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات جنيه لدعم فوائد قروض الأنشطة الصناعية بموازنة 2023/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم من الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بلوغ تقديرات دعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية نحو 10 مليارات جنيه.

ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة في ضـوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18 يناير 2023 بالموافقة علي شـروط طرح مبادرة لدعم القطـاعـات الإنتاجية "الصناعة والزراعة والسياحة" بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعرفائدة يبلغ 11٪ علي أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.-قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية

يشار إلي أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الإجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه مقابل 178 مليار و763 مليون جنيه بموازنة العام المالي السابق.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض “ و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.