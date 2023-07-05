انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين مخلفاً دماراً كبيراً

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ الآلاف من أهالي مخيم جنين، في ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء، بالعودة إلى مخيمهم وسط ظلام دامس، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل المخيم مع بقائه على أطراف مدينة جنين وفي نقاط عدة داخلها، وسط حالة من التوتر الشديد والترقب.

وكان الآلاف من أهالي المخيم داخل مراكز الإيواء والمستشفيات في مدينة جنين، وسارعوا بالعودة مشياً على الأقدام إلى مخيمهم فور انسحاب الاحتلال رغم انقطاع الكهرباء بالكامل، وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال أحدث دماراً كبيراً في شبكة الكهرباء والبنية التحتية.

وقالت الصحافية شذى حنايشة لـ"العربي الجديد" من وسط المخيم "هناك دمار شديد في كل مكان، أزقة وشوارع تم جرفها بالكامل، بيوت تم قصفها، سيارات تم هرسها بالدبابات الإسرائيلية".

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أول أمس الإثنين مخيم جنين، في أوسع اقتحام منذ عملية السور الواقي عام 2002، حيث شارك في الاقتحام أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة 100 آخرين بجراح، 20 منهم في حالة خطيرة.

العربي الجديد