ضابط مصري يدهس جارته الصيدلانية بسبب لعب الأطفال في "مدينتي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم ضابط مصري برتبة نقيب على دهس صيدلانية وأسرتها عمداً، بسبب خلافات الجيرة في تجمع سكني شهير (مدينتي)، شرقي العاصمة القاهرة، ما أسفر عن مصرعها في الحال، وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة بإصابات خطرة، ونقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث لإجراء الجراحات اللازمة لهم.

ونشر موقع "القاهرة 24" الإخباري القريب من الأجهزة الأمنية رواية مفادها بأن الضابط سلم نفسه إلى جهات التحقيق في مدينة القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بدهس صيدلانية حتى الموت، في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مشيراً إلى معاينة الشرطة مكان الحادث، وفحص كاميرات المراقبة، للتأكد من وجود شبهة جنائية أو عدمه.

في المقابل، روى شهود عيان تفاصيل الحادث عبر صفحاتهم الشخصية في "فيسبوك"، مؤكدين أن الضحية تدعى بسمة علي حسنين، وتعمل صيدلانية في مستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية، وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ.

أما زوجها فيدعى حمدان زكي، ويعمل طبيباً بيطرياً، وأصيب أطفاله ياسين حمدان (11 عاماً) بكدمة أسفل العين، ونور حمدان (10 سنوات) بجرح قطعي في الفم، وأحمد حمدان (7 سنوات) بكسر في القدم اليسرى.

وبحسب الرواية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن النجل الأصغر للضحية كان يلعب بـ"سكوتر" أمام المنزل، واصطدم بسيارة جارهم الضابط، الذي سرعان ما نزل غاضباً من منزله، وحاول التعدي على الطفل، فنزلت أسرته للذود عنه، فقاد المتهم سيارته ودهسهم جميعاً عند مربع الفيلات رقم 19 في تجمع "مدينتي" السكني.

العربي الجديد