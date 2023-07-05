الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات جوية على قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارات على قطاع غزة.

وقالت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية إنّ غارة استهدفت بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، وأخرى استهدفت موقع البيدر، غربي مدينة غزة.



وبحسب الوكالة، تم استهداف موقع تابع للمقاومة في بيت لاهيا بصاروخين من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وصاروخ من طائرة مسيرة.



من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، فجر الأربعاء، إنّ "طائرات حربية أغارت قبل قليل على موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية تستخدمه حركة حماس، وعلى موقع آخر لتصنيع مواد خام صاروخية تابع لها"، مضيفاً "جاءت الغارات رداً على إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل الليلة" الماضية.



ويأتي الهجوم الإسرائيلي بعد ساعات من إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة استهدفت مستوطنة سديروت والمناطق المحيطة بها. وأعلنت بلدية سديروت أنّ شظايا قذيفة أصابت منزلاً في المستوطنة بعد تصدي منظومة "القبة الحديدية" لخمس قذائف.

العربي الجديد