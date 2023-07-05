واشنطن بوست: العثور على مادة الكوكـ.ـايين في البيت الأبيض.. والشكوك تحوم حول نجل بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إدارة الإطفاء في واشنطن حددت أن مسحوقا أبيض عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد، تسبب بإغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتا، هو مادة "الكوكايين".

وبحسب "رويترز"، أكدت الخدمة السرية بالولايات المتحدة العثور على "مادة مجهولة" أدت إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض، لكنها أحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق.

وفي بيان رسمي مساء الأحد، قال متحدث باسم الخدمة السرية إنه "أُغلق مجمع البيت الأبيض احترازيا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة عُثر عليها داخل منطقة عمل".

وأوضح المتحدث أن المادة عُثر عليها في الجناح الغربي من البيت الأبيض.

ووفقا لما نقلته صحيفة "البيان"، فإن الجناح الغربي يضم المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن والمكتب البيضاوي وغرفة اجتماعات ومنطقة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات عمل للمستشارين والموظفين بالرئاسة.

ولم يكن بايدن في البيت الأبيض عند العثور على المادة. ويعمل المئات في الجناح الغربي أو يمرون به بشكل منتظم.

وأضافت الخدمة السرية أنه "جرى التواصل مع إدارة الإطفاء بالعاصمة لإجراء تقييم وسرعان ما حددت أن المادة غير خطرة"، متابعة: "تم إجراء تحقيق في سبب وطريقة" دخول المادة إلى البيت الأبيض".

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئولين قولهما إن المادة التي عُثر عليها في البيت الأبيض هي الكوكايين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، الذي ظهر في صور نشرت مؤخرا وهو يتعاطى المخدرات، كان متواجدا في البيت الابيض قبل الاعلان عن العثور فيه على كمية من الكوكايين.

ولفتت الصحيفة إلى أن هانتر بايدن، الذي سبق واعترف بتعاطي المخدرات، كان في البيت الابيض يوم الجمعة، ثم التحق بابيه في منتجع كامب ديفيد لقضاء عطلة عيد الاستقلال سوية.

وتلاحق الفضائح هانتر بايدن (53 عاما)، والذي ظهر في صور متداولة عبر الانترنت وهو يتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى أنه يواجه حاليا تهما متعلقة بالتهرب الضريبي.