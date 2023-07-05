وصفت بالعملية الأضخم منذ 20 عاما.. الجيش الإسرائيلي يُنهي عدوانه على مخيم جنين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن انتهاء العملية العسكرية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي استمرت لمدة يومين، واستشهد فيها 12 فلسطينيا بالإضافة إلى مقتـ.ل جندي إسرائيلي.

وبحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أعلنت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي عن انتهاء العملية رسميا ومغادرة الجنود منطقة جنين.

وشهد مخيم جنين دمارا للمساكن والمحال وتهجيرا للأهالي، بعدما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين الماضي عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم منذ 20 عاما".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من مخيم جنين.

وقبيل الانسحاب، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بزيارة معبر سالم بالقرب من مدخل جنين للاطلاع على الوضع على الأرض من قبل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن حكومته "لن تسمح لجنين بالعودة إلى مدينة ملجأ للإرهاب"، وفق تعبيره.

وبجر اليوم الأربعاء، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع صوب المستوطنات في وقت سابق من الليل.

يأتي هذا بعد تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي فشل واندحر من مخيم جنين، مؤكدا أنه "أوصلنا رسائل واضحة لتل أبيب بأن المقاومة في الساحات كافة ليست في منأى عما يجري، وعلى العدو أن يوقف عدوانه فورا".