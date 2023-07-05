انت الان تتابع خبر العراق قريب من استضافة بطولة إقليمية جديدة.. اتحاد غرب آسيا يبدي مرونة كبيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد إن "هناك أنباء قوية تتردد بخصوص نية الاتحاد العماني الاعتذار عن احتضان النسخة المقبلة للبطولة لأسباب وصفت بالفنية"، مبينا أن "رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال نقل عبر اتصال هاتفي رغبته لاتحاد غرب القارة في تضييف البطولة حال اعتذار الأشقاء في عمان بشكل رسمي"، وفقا للصحيفة الرسمية.وأشار إلى أن "اتحاد غرب آسيا أبدى مرونة كبيرة باتجاه قبول طلب التضييف العراقي نظرا للتجارب الناجحة مؤخرا وبالتحديد أثناء احتضان خليجي 25 في البصرة وبطولة غرب القارة للمنتخبات الأولمبية في بغداد وكربلاء".

وأضاف أن "اتحاد الكرة ينتظر حاليا الموقف النهائي والرسمي لاتحاد غرب آسيا من أجل مفاتحة الحكومة المركزية لرصد الأموال اللازمة للتنظيم، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي الذي يسهم في إنجاح البطولة ويعزز رصيد العراق وقدرته على احتضان أقوى البطولات سواء كانت عربية أو إقليمية أو قارية وحتى عالمية".

ولفت إلى أن "معسكر منتخب الناشئين المفترض إقامته في إسبانيا لا يزال قائما حتى اللحظة ولكن لم يتم تحديد موعده بانتظار الإعلان الرسمي عن موعد بطولة غرب آسيا، كما أن هناك معسكرا آخر سينتظم فيه المنتخب بقيادة مدربه أحمد كاظم في العشرين من تموز الحالي في مدينة السليمانية على أن تتخلله عدة مباريات تجريبية مع أندية الإقليم.

وختم حديثه بالتأكيد على أن اتحاد اللعبة يعمل جاهدا من أجل توفير جميع مقومات النجاح لمنتخب الناشئين، لاسيما أن هذه الفئة تمثل مرتكزا مهما يمكن أن تستند إليه كرتنا خلال السنوات المقبلة.

