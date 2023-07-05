انت الان تتابع خبر رحمة رياض تعلق على غنائها مع كاظم الساهر في حفل بيروت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجهت رياض رسالة شكر للفنان كاظم الساهر، حيث كتبت منشور عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" فكتبت، "شرف كبير وقوفي بجانب القيصر كاظم الساهر لفتة جميلة من قامة فنية كبيرة تعني لي الكثير... شكرًا جزيلًا مع خالص محبتي وتقديري".

من جهة ثانية، عدد مشاهدات كبيرة حققتها رحمة في ثاني أغنيات ألبومها الجديد والتي تحمل عنوان "صفحة جديدة" من ألبومها "أنا اليوم"، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع محبّ الراوي.