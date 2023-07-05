انت الان تتابع خبر أكثر من 14 مليون متقدم لاستمارة التطوع ضمن وزارة الداخلية.. ما حقيقة الخبر؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مجموعة التقنية من أجل السلام المختصة بكشف الاخبار المزيفة فإن، "الرقم الظاهر يمثل عدد الزوار الكلي للموقع الإلكتروني لإدارة التطوع التابع لوزارة الداخلية وليس عدد المتقدمين على استمارة التطوع كما تم الادعاء، حيث أن هذا العدد قابل للتغيير بحسب زوار الموقع".