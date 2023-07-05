انت الان تتابع خبر السجن المؤبد بحق أحد تجار المخدرات في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (400) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة (الكريستال) بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".



ولفت إلى أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

