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السجن المؤبد بحق أحد تجار المخدرات في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (400) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة (الكريستال) بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

ولفت إلى أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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