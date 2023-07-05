انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سمكة قرش تثير الرعب وتلاحق مصطافين على شاطئ فلوريدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد استغرق الأمر بضع دقائق قبل أن يغادر الزائر "المتهور" دون حدوث إصابات.

وقد شوهدت أسماك القرش تسبح في المياه الضحلة في العديد من شواطئ فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الفيديو أعلاه، ظهرت سمكة القرش وهي تدخل وتخرج من المياه الضحلة بأحد شواطئ فلوريدا، على مسافة قريبة جداً، لا تتخطى بضعة أمتار.



وبدا القرش سريعا جداً ويضرب بقوة، مما أثار هلع المصطافين الذين هرعوا إلى خارج المياه وهم يصرخون، فيما ظهرت زعنفة القرش وهي تدور في الأمواج بوضوح.