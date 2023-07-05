انت الان تتابع خبر حمودي يثمن المواقف الايراني وتعاونها مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس الأعلى الإسلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي استقبل بمكتبه الخاص وكيل وزارة الخارجية الايرانية علي باقري يرافقه السفير الايراني محمد آل صادق، إذ بحث الجانبان علاقات البلدين وسبل تطويرها وفق رؤية متقدمة تواكب متطلبات العصر ومتغيرات الساحة الدولية، بما يعزز المصالح المشتركة وترسيخ استقرار المنطقة".واكد حمودي ان "الاتفاقات التي جرت بين دول المنطقة، وحالة الانفتاح التي تشهدها، ودخول الصين منافسا اقتصاديا وتراجع الدور الامريكي، كلها تفرض بلورة رؤى جديدة لتعزيز العلاقات وفق أسس علمية واقتصادية وثقافية وفنية"، مثمنا "مواقف الجمهورية الاسلامية وتعاونها مع العراق خاصة بمجال الكهرباء والطاقة".

ونوه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي إلى أن "العراق يشهد حاليا استقرارا جيدا، ويتطلع الى نهضة قوية من خلال برامج خدمية رصينة، خاصة في ظل وجود التفاف شعبي وطني حول حكومة الاطار وإرادة على انجاحها".

