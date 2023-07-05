انت الان تتابع خبر حقل الدرة الغني بالغاز يشعل الخلاف بين إيران والكويت.. فما موقف السعودية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لحقل الدرة أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تكمن أهميته باعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج كمية كبيرة من الغاز الذي قفزت أسعاره منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، لكن موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في الستينات، حسبما ورد في تقرير لموقع قناة "العربية".ومن المتوقع أن ينتج الحقل البحري -المكتشف عام 1967- مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر سابق عن مؤسسة البترول الكويتية.

رسالة كويتية حازمة بشأن حقل درة

وأكد وزير النفط الكويتي سعد البراك، الإثنين، رفض بلاده جملة وتفصيلاً ما وصفها بـ"الادعاءات والإجراءات الإيرانية" حيال حقل الدرة البحري للغاز، وشدد على أن "الحقل ھو ثروة طبیعیة كویتیة – سعودیة ولیس لأي طرف آخر أي حقوق فیه حتى حسم ترسیم الحدود البحریة".

يأتي رد الفعل الكويتي بعد أن هددت طهران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز، الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتدعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت.

وملكية هذا الحقل هي مناصفة بين السعودية والكويت، مثل الحقول الأخرى في المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت.

وأضاف البراك: "تفاجأنا بالادعاءات والنوایا الإیرانیة حول حقل الدرة التي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولیة".

وشدد على "أن الطرفین الكویتي والسعودي متفقان تماماً كطرف تفاوضي واحد"، داعیاً "إیران إلى الالتزام أولاً بترسیم الحدود الدولیة البحریة قبل أن یكون لھا أي حق في حقل الدرة".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، لم تسمه، فإن دولة الكويت تجدد دعوتها لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.

إليك تطورات الاتفاق بين الكويت والسعودية حول الحقل والموقف الإيراني

وبدأت v التنقيب في الدرة في 2001، مما دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.

وعلى رغم أن حقل الغاز الواقع بين السعودية والكويت، اكتشف في ستينيات القرن الماضي في مياه الخليج العربي، إلا أن أول اتفاقات الاستفادة من مخزونه كانت بين الكويت والسعودية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، إذ وقع الطرفان مذكرة تفاهم في ذلك الوقت نصت على العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

كما نصت مذكرة التفاهم الأولى على تسهيل عمليات الدخول والخروج إلى المنطقة المقسومة البرية، للوصول إلى المنشآت النفطية والحقول والآبار من الجانبين، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية.

في ذلك الوقت، كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد كشف عن إقامة مشروع جديد للغاز في حقل الدرة البحري، وأن العمل على تنفيذه سيبدأ قريباً.

وأكد بعد يوم من توقيع اتفاق مع الكويت، أنهى نزاعاً حول المنطقة المحايدة، المعروفة أيضاً بالمقسومة، والتي تتشاركها البلدان، أن الدرة حقل غاز في المنطقة المشتركة لم يُستفد منه حتى الآن، لافتاً إلى أهمية السرعة في إنجازه، إضافة إلى حاجة الطرفين للطاقة المنتجة من الغاز في الحقل.

وفي مارس/آذار 2022 وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة.

لكن إيران قالت إن الوثيقة "غير قانونية" لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها إن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

كما قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في ذلك الوقت إن بلاده ستبدأ "قريباً" التنقيب في حقل غاز أراش (الاسم الفارسي لحقل الدرة) في الخليج العربي، رداً على صفقة كويتية سعودية لتطوير حقل الغاز المشترك.

وقال أوجي في 28 مارس/آذار 2022، إنه بينما تميل إيران إلى التفاوض والتعاون مع الكويت والسعودية لتطوير حقل الغاز، فإن "إجراءاتهم الأحادية الجانب لن تمنع" طهران من المضي قدماً في خططها الخاصة، ورد الكويت بأن الحقل سعودي كويتي وليس إيرانياً.