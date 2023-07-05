انت الان تتابع خبر السوداني يوافق على احتساب خدمة الضباط والمراتب المتقاعدين ممن لبوا نداء المرجعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على احتساب خدمة الضباط والمراتب المتقاعدين من وزارتي الدفاع والداخلية ممن لبوا نداء المرجعية وتطوعوا في الهيئة للمدة من ١٣/٦/٢٠١٤ حتى ٢٠١٧ خدمة فعلية لإضافتها إلى خدمتهم السابقة وإعادة احتساب رواتبهم تكريما لجهادهم وتضحياتهم الوطنية".



وتابع البيان، "وسوف تصدر الدائرة الإدارية والمالية في الهيئة تعليمات لاحقة تنظم آلية ذلك".