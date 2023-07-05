انت الان تتابع خبر برشلونة يعلن تعاقده مع إينيجو مارتينيز بشكل رسمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان إينيجو قد أعلن رحيله عن نادي أتلتيك بلباو منذ أيام بعد انتهاء عقده مع الفريق الباسكي في صيف 2023 الجاري.

وحسب ما ذكره البيان الرسمي الذي أصدره نادي برشلونة، فقد أعلن تعاقده إينيجو مارتينيز لدعم الخط الدفاعي الجديد للفريق.



كما ذكر النادي الكتالوني أن مارتينيز قد وقع على عقود انتقاله إلى صفوف برشلونة لمدة موسمين قادمين وحتى صيف 2025.

ويسعى نادي برشلونة في تدعيم صفوفه بأكبر شكل ممكن قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل العودة إلى منصات التتويج الاوروبية.

ماذا قدم إنيجو مارتينيز مع أتلتيك بلباو؟

شارك مارتينيز مع بلباو في 177 مباراة خلال خمس مواسم بجميع المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 26 هدفًا وصنع 13 أخرين.

وتوج المدافع البالغ من العمر 32 عامًا مع النادي الباسكي ببطولة كأس السوبر الإسباني عن موسم 2020/2021.