"شؤون الحرمين" تبدأ تركيب المنظومة الإرشادية بالمسجد الحرام

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في أعمال تركيب اللوحات الإرشادية على جميع دورات المياه الواقعة بالساحات الغربية والجنوبية بالمسجد الحرام وتوظيفها الأمثل بمباني دورات المياه، كما جرى تعزيز المنظومة الإرشادية داخل المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد بتوزيع اللوحات الإرشادية بالممرات الرئيسية لحركة الحشود الدالة على صحن المطاف.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية المهندس عبدالعزيز بن سعد الزهراني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء أن وكالة المشاريع والدراسات الهندسية قامت بتطبيق المنظومة الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته، على 4 ألوان رئيسية منبثقة من اللوحات الرئيسية بصحن المطاف، حيث جرى مراعاة تصميم اللوحات ومحتواها بما يتماشى مع المعايير العالمية في تصاميم اللوحات والمحتوى الإرشادي.

خدمة قاصدات المسجد النبوى

وفي سياق متصل كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى ممثلة بالشئون النسائية أعمالها فى خدمة قاصدات المسجد النبوى فى الموسم الثانى من حج هذا العام 1444هـ، وذلك بعد النجاح الذى تحقق في الموسم الأول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن الرئاسة تعمل بكافة وكالاتها النسائية على تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الزائرة وتمكّنها من أداء عبادتها بيسر وطمأنينة.

واشتملت أعمال الوكالة على تهيئة المصليات النسائية والمرافق التابعة لها والعمل الدؤوب بكل كفاءة وتميز مع الحرص على انسيابية الحركة بين أروقة المسجد النبوي من خلال تنظيم المسارات وتخصيص مواقع لكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على أعمال النظافة والتعقيم باستخدام منظفات صديقة للبيئة مع الحرص على توفير خدمات السقيا من خلال حافظات ماء زمزم المبردة وغير المبردة وتوزيع العبوات أيضًا في أوقات مختلفة، ومن منطلق حسن الوفادة تكثيف الجهود في التبخير والتطييب وخدمة الإرشاد المكاني بعشر لغات مختلفة.

ومن جهتها أعلنت المملكة العربية السعودية، نجاح موسم الحج لهذا العام بالتزامن مع انتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج لهذا العام، وبدأت رحلات العودة تنطلق من جدة إلى عواصم العالم.

وفى هذا السياق رفع مطار الملك عبد العزيز وجوازات السعودية استعدادها لرحلات مغادرة الحجاج.

واكتملت مغادرة جميع الحجاج ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.