شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الصحة بمجلس النواب يتفقد مستشفى العبور فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال زيارته الميدانية لمحافظة السويس، مستشفى العبور بحي الكويت بالسويس، وذلك في ثاني أيام زيارة الوفد البرلماني لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

واستقبل الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والدكتور أسامة القمحاوي، مدير مستشفى العبور، الوفد البرلماني، واصطحب الوفد في جولة تفقدية في المستشفي التي تحتوي علي العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ، بجانب عيادات الأطفال وعيادات تنظيم الأسرة والصيدلة المجاني والحضانات، وقام بشرح تفصيلي لمحتويات المستشفي .

واستمع النواب لشكاوى المواطنين المترددين على المستشفى ومدي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك متابعة سير العمل والتطوير في كافه أقسام المستشفى.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة؛ وكيل اللجنه النائب محمد الوحش، والنائبة سهير عبد الحميد، والنائبة إيناس عبد الحليم، والنائبة أمنية رجب، والنائب محمود أبو الخير، والنائبة ميرفت عبد العظيم، والنائب محمود العزب، والنائب أحمد دندش، والنائب محمود مشعل، والنائبة سمر سالم.