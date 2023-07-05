روسيا: سنعلن عن مصير صفقة الحبوب في الوقت المناسب

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الرئاسة الروسية الكرملين إنها ستعلن عن قرارها بشأن صفقة الحبوب في الوقت المناسب وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء "إن بلاده ستعلن عن قرارها بشأن صفقة الحبوب في الوقت المناسب"، مضيفًا "لم نعلن رسميا بعد عن قرار تمديد أو عدم تمديد صفقة الحبوب، وإعلان موقفنا سيكون في الوقت المناسب"، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتنفيذ الجزء المتعلق ببلدنا من الاتفاقية.

وتابع بيسكوف قائلا لم يتم حتى الآن تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا في هذه الصفقة، ولذلك لا يوجد أسباب محددة لتمديدها حاليا.

يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.

وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الآن.

بوتين حل المهام المطروحة أمام الحكومة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في حل جميع المهام المطروحة أمام الحكومة الروسية بالرغم من العقوبات، مؤكدا أن النتائج الاقتصادية لبلاده أفضل من المتوقع.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء "لدينا نتائج أفضل من المتوقع حتى الآن، ونحن بشكل حذر نقول ذلك".

وأضاف الرئيس الروسي: "أن هذه النتائج أفضل من التوقعات، وهذا يعطينا الأمل في أننا سنحقق جميع المهام، التي وضعناها على الأقل"، مشيرا إلى أن التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي.

وتابع الرئيس الروسي: "أن التضخم في روسيا بلغ 2.9 في المئة، في سابقة تاريخية لأول مرة".

كانت الولايات المتحدة والدول الغربية ودول أخرى فرضت عقوبات اقتصادية على رأسها روسيا بسبب غزوها للأراضي الأوكرانية في فبراير من العام الماضي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الروسي، أن الاقتصاد الروسي يواصل تعافيه بالرغم من العقوبات، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نما في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي.

وقال ميشوستين: "إن اقتصاد البلاد يواصل التعافي بثقة على الرغم من العقوبات وجميع العقبات ضد بلدنا، حيث نما الناتج المحلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي"، معربا عن ثقة الحكومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2٪ بحلول نهاية العام الجاري في حال لم تحدث ظروف قاهرة.

وأكد رئيس الحكومة الروسية أن حكومته ستفي بجميع الالتزامات الاجتماعية، موضحا أن معدل البطالة في البلاد عند مستوى من 3.1 إلى 3.2 بالمئة.

يذكر أن البنك المركزي الروسي أعلن في وقت سابق أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو الماضي بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.

وفي سياق آخر، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف "إن الولايات المتحدة لطخت نفسها بالعار بدعمها العلني للنازيين الأوكرانيين وتكريم ممثلي منظمة (آزوف) الأوكرانية الإرهابية في الكونجرس".

وأضاف السفير الروسي، تعليقا على زيارة ممثلي "أزوف" للولايات المتحدة، بحسب وكالة أنباء "تاس" - "لا يجوز النظر بلا مبالاة إلى كيفية تكريم ورثة "هتلر وبانديرا" في الدولة، التي ساهمت في هزيمة ألمانيا النازية"، مشيرا إلى أن هذه خيانة لذكرى الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد أناتولي أنطونوف أن الدعم العلني للنازيين الأوكرانيين سيظل وصمة عار لا تمحى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، منوها إلى أن الإرهابيين، الذين ارتكبوا العديد من الجرائم ضد السكان الروس في "دونباس"، يلقون الآن الخطابات داخل جدران جامعة ستانفورد التي كانت تتمتع بالسمعة الحسنة سابقا.

وتابع: "ما هي رؤية العالم، التي يريد هؤلاء الإرهابيين، غرسها في عقول الشباب الأمريكي والطلاب الأجانب الذين يدرسون في هذه الجامعة".