شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "النواب" يبلغ رئيس هيئة الاستثمار استياءه لعدم حضوره اجتماع مناقشة قانون الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأعرب له عن الاستياء من عدم حضوره اجتماع اللجنة اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأضاف عبد الحميد، أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر لوكيل المجلس عن الحضور بسبب سفره خارج البلاد.

جاء ذلك عقب اعتراض عدد كبير من نواب اللجنة الاقتصادية علي عدم حضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال مناقشة قانون هام يمس الاستثمار فى مصر.

فيما أكد الدكتور محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم إجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ .

وقال مستشار رئيس المجلس: " مشروع القانون لم يأت للمجلس بهذا الشكل وحدثت اعتراضات عليه بمجلس الشيوخ وتم عمل عدة تعديلات وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بضرورة أخذها في الاعتبار".

وكشف عبد العليم عن التنسيق الذي دار بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتفعيل ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار، وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناء علي الاجتماعات التنسيقية التى تمت.