انت الان تتابع خبر بالفيديو: مشروع محطة لغسيل السيارات يثير امتعاض اهالي حي الطعمة في منطقة الدورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسط حي سكني في منطقة الدورة محطة لغسل العجلات تنوي بعض الأطراف إنشائه رغم تحذيرات الساكنين ورفضهم لما تسببه من أضرار مادية ومعنوية.

اهالي المنطقة ناشدوا المعنيين لايقاف العمل في هذا المشروع وفرض القانون على المتجاوزين.



ويرى ساكنو هذه المحلة أن منطقتهم بدأت تتحول بشكل مخيف الى حي صناعي دون مراعاة خصوصية المنطقة وجنسها السكني الذي اخفيت معالمه بشكل محلوظ.