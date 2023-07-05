انت الان تتابع خبر بعد تعافيه من إصابة بالرأس.. حارس سان جيرمان يغادر العناية المركزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيواصل الحارس البالغ من العمر 29 عاماً تلقّي العلاج في مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية، حيث أُدخل في 28 آيار/مايو الماضي، بعد حادثة سقوطه عن صهوة جواد في مهرجان محلي.

وقال المستشفى في تقرير أرسله إلى وسائل إعلام "لقد خرج سيرخيو ريكو من وحدة العناية المركزة، حيث كان تحت المتابعة والمراقبة الدقيقة خلال الأسابيع الخمسة التي كان فيها تحت رعاية فريق العناية المركزة إلى جانب أخصائيين آخرين".



وأضاف أنه "اعتبارا من اليوم، نُقل إلى جناح في المستشفى، حيث سيستمر في تلقي الرعاية الطبية والتمريضية من فريق آخر من المتخصصين في المستشفى".

وكانت مصادر طبية أكدت الأسبوع الماضي، أن ريكو واعٍ ويتواصل مع محيطه بعد خروجه من غيبوبة.

وفاز ريكو بالدوري الأوروبي "يوروبا ليج" مرتين مع إشبيلية وانضم إلى سان جرمان بصفة دائمة في 2020 بعد موسم على سبيل الإعارة.