انت الان تتابع خبر رسميا.. اهلي جدة السعودي يعلن تعاقده مع فيرمينو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر نادي أهلي جدة، عبر حسابه على منصة "تويتر"، إعلان عن الظفر بخدمات فيرمينو، حتى عام 2026، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي.

وشارك فيرمينو في 362 مباراة بقميص "الريدز"، بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 111 هدفا وقدم 79 تمريرة حاسمة، وحصد عددا من الألقاب مع نادي ليفربول، أبرزها، الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.



على الصعيد الدولي، مثل منتخب البرازيل في 55 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفا وصنع 7 أخرى.

يذكر أن روبرتو فيرمينو، البالغ من العمر 31 عاما، بدأ مسيرته مع نادي فيغورينسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي هوفنهايم الألماني عام 2011، ومن ثم إلى نادي ليفربول عام 2015.

