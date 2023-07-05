شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد تدين حرق نسخة القرآن فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت اللجنة النوعية للمواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد، برئاسة صفوت لطفي، مستشار رئيس الحزب، بأشد عبارات الرفض والإدانة والاستنكار ما قام به مواطن سويدى بحرق نسخة من القرآن الكريم.

أكدت اللجنة رفضها التام والمطلق لما اقترفه هذا المواطن من عمل إجرامي يمس بمعتقدات الدين الإسلامي الحنيف.

وقال مدحت الدويري، مقررعام لجنة المواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد، إن اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد تدين وتشجب مثل هذه الأعمال التي تتنافي مع القيم والأعراف الإنسانية.

كما طالبت اللجنة دول العالم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تجرم وتدين مثل هذه الأعمال التي تتناقض مع حرية المعتقد، وتندرج تحت جريمه ازدراء الأديان السماوية والمساس بالمقدسات، كما أكدت علي وحدة الصف المصري والعالمي الرافض لمثل هذه التجاوزات.

وطالبت دول العالم بإنشاء مفوضية تحت اسم (مجمع الأديان) تضم ممثلين عن جميع الأديان السماوية يكون هدفها مواجهة أي تطاول أو ازدارء من أي نوع اتجاه الأديان السماوية ويكون لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات للحيولة دون تنفيذها أو تغطيتها إعلاميا وملاحقة مرتكبيها قانونيا، ووضع ميثاق شرف عالمي يحدد معايير لحرية التعبير والنشر في الموضوعات التي تمس أو تستهدف المعتقدات الدينية أو الكتب المقدسة لمختلف شعوب العالم.