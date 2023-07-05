انت الان تتابع خبر بالفيديو: ازمة المياه في العراق.. تركيا لم تلتزم بالإتفاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فى عهد تورجوت اوزال عام 1989 تم توقيع اتفاق بين تركيا من جانب وسوريا والعراق من جانب اخر

الاتفاق نص على أن تمرر تركيا لسوريا 500 متر مكعب في الثانية

اي حوالي 16 مليار متر مكعب في السنة من مياه نهر الفرات



على أن تتقاسمها سوريا دولة الممر والعراق دولة المصب فيما بينهما

وما يحدث الان ان تركيا لم تلتزم بالاتفاق واقامت عدة سدود على منابع النهر

ما تسبب في اقتطاع نسبة كبيرة من حصة البلدين في نهر الفرات

والعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية منها هجرة الفلاحين لاراضيهم

وانخراط معظمهم في اعمال مغايرة لاتمت لعملهم الاصلي بصلة

العراق الذي يعاني من انخفاض حاد في منسوبي دجلة والفرات وشبه جفاف في بعض المناطق

بسبب استيلاء تركيا على جزء كبير من حصته وتفاقم المشكلة مع حر الصيف الحاد

يستعد لجولة من المباحثات التي ستبدأ قريبا بحسب مسؤولين

ناهيك عن 26 مشروعا لمواجهة مشكلة شح المياه

ابرزها تعزيز المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي واستثمار السدود

وتكثيف حملات ردم بحيرات الاسماك ورفع المضخات غير المرخصة

لكنها قد تصطدم بعقبات فنية ومالية يمكن أن تعرقل تنفيذها

ناهيك عن سوء الادارة والفساد اللذان تسببا بتفاقم ازمة المياه

وغياب قاعدة البيانات الموازية لكل تفكير في معالجة تحديات الامن المائي

