انت الان تتابع خبر مجلس عشائر الانبار يدعو الحكومة الى تحمل مسؤوليتها تجاه "شلة خارجة عن القانون" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لقد ثبت بالدليل القاطع تخلي الحكومة المركزية عن واجباتها في حماية السلم المجتمعي من خلال تغاضيها عن أفعال مشينة تقوم بها شلة خارجة عن القانون وبمباركة بعض الأحزاب المرتبطة ارتباطا وثيقا بأجندات خارجية تسعى للإطاحة بالمنجر العظيم الذي حققتموه طوال السنوات الماضية".وطالب المجلس السلطات الأربعة في البلاد: "أولا: في الوقت الذي نؤيد فيه دعمنا المطلق لجهود الحكومة المركزية لمكافحة الفساد بجميع اشكاله وعدم الكيل بمكيالين، وندعوكم لتحمل مسؤولياتكم الأخلاقية والرسمية والتدخل الفوري لإيقاف هذه الممارسات التي يراد من خلالها إعادة المحافظة الى المربع الأول وهذا الذي لن نسمح به ابداثانيا: محاسبة من يقف وراء هذه الاعمال التي تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب والذين هم جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد التي نخرت البلد، في حال تقاعس الحكومة عن حماية وامن المحافظة وعدم السماح للمخربين بالتطاول على أهلها كون الذين يطالبون بمحاربة الفساد وهم خارج المحافظة كان أولى بهم ان يطالبوا بإزاحة الفاسدين من مناطقهم

ثالثا: نحمل زعماء هذه المجاميع المسؤولية الكاملة عن كل ما سيحدث جراء هذه الممارسات وليعلم الجميع ان سيناريو 2014 لن يتكرر ابدا وسنكون مضطرين للدفاع عن أنفسنا وممتلكاتنا بكل الوسائل المشروعة.

رابعا: نحذر المتواطئين من أحزاب المحافظة بعدم الاختباء خلف هؤلاء الغرباء وإعلان موقفهم الواضح والصريح وبخلافه سيكون حسابهم عسير".